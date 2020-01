Un marș pașnic la Hong Kong, la care au participat zeci de mii de protestatari pro-democrație, s-a transformat în haos dupa unii demonstranții au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, scrie Mediafax, citând Reuters.

Violențele au izbucnit în timpul unui marș pentru democrație, în mare masura pașnic; protestatarii facând presiuni asupra autoritaților pentru acordarea de noi concesii.



Riot police, the water cannon truck & an armoured vehicle sweep into Central as protesters flee. #hongkong #hongkongprotests…