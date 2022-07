Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Mai multe mașini distruse de un acoperiș care a cazut peste ele, in Uioara de Sus, Ocna Mureș. Ce s-a intamplat Un acoperiș a cazut peste mai multe autoturisme parcate, in fața unui bloc din localitatea Uioara de Sus, Ocna Mureș. Incidentul s-a petrecut duminica, 24 iulie, in jurul orei 15.40. …

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine, duminica, pentru degajarea unor elemente de construcție, in localitatea Uioara de Sus, care aparține de Ocna Mureș. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un acoperiș cazut pe multe autoturisme, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (vant puternic).…

- INCENDIU la Aiud: Un utilaj agricol a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Aiud: Un utilaj agricol a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Aiud,…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina astazi, puțin inainte de ora 17:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexa unei case din localitatea Madrigești, județul Arad. „De indata, la fața locului s-au deplasat forțe și mijloace ale Detașamentul de pompieri Sebiș-Garda 2 Gurahonț, cu doua…

- In data de 04.07.2022 ora 21:39, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U 112, pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu de apartament situat pe strada Oglinzilor din Timișoara. Pentru gestionarea evenimentului a fost alertat Detasamentul 1 de Pompieri Timișoara, iar la fața locului au fost…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, luni seara, in localitatea Seușa, pentru salvarea unui animal. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat faptul ca este vorba despre un caine cazut intr-o fanta de aproximatic 10 metri adancime. Animalul…

- FOTO| Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat…

- PARASIT… In aceasta dimineața, Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța SMURD tip C1 (TIM) și echipaje specializate, la un accident rutier produs intre localitațile Coropceni și Deleni (comuna Ciortești), județul Iași.…