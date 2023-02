Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Ski for free pentru copii: Doi jandarmi montani din Arieșeni au dat lecții de schi gratuite mai multro copii FOTO| Ski for free pentru copii: Doi jandarmi montani din Arieșeni au dat lecții de schi gratuite mai multro copii In perioada 22-23 februarie, Jandarmeria Alba s-a alaturat campaniei “Ski…

- Jandarmii harghiteni se alatura campaniei nationale „Ski for free pentru copii‟, lansata de Jandarmeria Romana, urmand sa fie oferite lectii gratuite de schi, pe partia din Borsec. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, plt. adj. sef Gheorghe Suciu, activitatea…

- In perioada 22-23 februarie, monitorii de ski ai Jandarmeriei Alba ofera lecții gratuite de ski pentru copiii care vor sa invețe sa schieze. Condiții de participare: -Pot participa copiii cu varsta cuprinsa intre 4-14 ani; UNDE? Activitatea se va desfașura in stațiunea montana Arieșeni, partia…

- Jandarmeria ofera lecții gratuite de ski copiilor. Copiii trebuie sa aiba varsta intre 4-18 ani, iar cursurile vor fi predate la Cota 2000, Sinaia, in vacanta, in perioadele 13-16 februarie si 20-23 februarie, intre orele 10.00-13.00.

- Jandarmeria Romana lanseaza campania ,,Ski for free pentru copii in plin sezon al sporturilor de iarna. Conform unui comunicat al Jandarmeriei Romane, monitorii de ski ai Jandarmeriei Montane ofera lectii GRATUITE pentru copiii care vor sa invete sa schieze.Pentru a putea participa, copiii trebuie sa…

- Sambata, in jurul orei 18:30, colegii noștri plutonier adjutant Pașca Adrian și plutonier Petruse Andrei din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, au fost solicitați prin apel la 112, sa intervina pe drumul spre Varful Bihor, pentru a ajuta la scoaterea unui autoturism din zapada. Ajunși la fața…

- O familie din Cluj a ramas izolata cu mașina pe Varful Bihor, cel mai inalt din munții Apuseni.”Ieri, in jurul orei 18:30, colegii noștri plutonier adjutant Pașca Adrian și plutonier Petruse Andrei din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, au fost solicitați prin apel la 112, sa intervina pe…

- Sambata, in jurul orei 18:30, plutonier adjutant Pașca Adrian și plutonier Petruse Andrei, din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, au fost solicitați, prin apel la 112, sa intervina pe drumul spre Varful Bihor, pentru a ajuta la scoaterea unui autoturism din zapada. Ajunși la fața locului,…