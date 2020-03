Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Davis a fost cel mai bun jucator al celor de la Lakers, cele 37 de puncte ajutând-o din plin pe formația din LA sa se impuna în fața celor de la Philadelphia (120-107). Boston Celtics a pierdut, dupa prelungiri, meciul cu Brooklyn Nets, în timp ce San Antonio a câștigat…

- Pentru prima data in 240 de zile, nu mai exista niciun focar care sa puna viata cetatenilor australieni in pericol. Apocalipsa a luta sfarsit dupa ce milioane de hectare de vegetasie au fost distruse de flacari, cel putin 33 de oameni au murit si miliarde de animale au fost ucise. Citeste si: Furtuni…

- Britanica Heather Watson, locul 69 WTA si cap de serie numarul 7, a câstigat turneul de la Acapulco, cu premii de 275.000 de dolari, al patrulea trofeu la simplu din cariera sa, scrie News.ro.Watson a învins-o în finala pe sportiva canadiana Leylah Fernandez, numarul 190 mondial,…

- Element de patrimoniu cultural imaterial, Martisorul a fost inscris de UNESCO, in anul 2017, in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii in urma candidaturii unui dosar multinational (Cultural Practices Associated to the 1st of March - Romania, Bulgaria, Macedonia, Republica...

- A delegation of Moldova's Central Election Commission will be calling on Romania's Permanent Electoral Authority (AEP) on Saturday and Sunday for an exchange of experience. The two bodies signed a collaboration memorandum last year.According to a press statement released by AEP on Friday,…

- The Health Ministry in the southern state of Bavaria has confirmed Germany’s first case of the new coronavirus which emerged in central China. Officials said late Monday that the man from Starnberg, south of Munich, is “in a clinically good condition.”They said the man is being medically…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Hundreds of people left on Sunday evening, from Victoriei Square, in a march commemorating the Revolution of December 1989, on the University Square - the Interior Ministry headquarters route. Many of the participants distributed white balloons with the "Freedom" writing to those present in the square…