- In acest context, arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis marti, seful statului a atras atentia asupra implicatiilor pe care razboiul declansat de Rusia le are asupra securitatii europene si euroatlantice si in special asupra securitatii la Marea Neagra, regiune in care efectele…

- Politia rusa a dat-o in urmarire pe sefa guvernului Estoniei, Kaja Kallas, notificarea in acest sens fiind afisata marti pe site-ul Ministerului de Interne de la Moscova, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Kallas este urmarita „intr-un dosar penal”, mentioneaza politia, fara a specifica infractiunea…

- Dmitri Medvedev, fost președinte, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a acuzat pe Sirski, care nu a servit in armata Rusiei post-sovietice, ca și-a incalcat juramantul de ofițer, relateaza HotNews.ro.„Privind biografia noului comandant-șef al forțelor armate ucrainene, Sirski,…

- Principalul critic al Kremlinului, Alexei Navalnii, incarcerat, i-a indemnat joi, 1 februarie, pe ruși sa protesteze impotriva președintelui Vladimir Putin in ziua alegerilor din martie, mergand cu toții la vot la pranz, scriu Reuters și The Moscow Times.Postand prin intermediul susținatorilor sai pe…

- Ekaterina Dunțova, fosta candidata la președinția Rusiei, a fost reținuta pentru scurt timp și dusa la un test antidrog, a relatat duminica seara tarziu canalul Ateo Breaking de pe aplicația de mesagerie Telegram, potrivit publicației ruse independente The Moscow Times.Dunțova, in varsta de 40 de ani,…

- Ekaterina Dunțova a anunțat ca va ataca decizia Comisiei Electorale in instanța, scrie publicația independenta The Moscow Times.Candidata independenta la președinția Rusiei, Ekaterina Dunțova, a fost scoasa de pe buletinul de vot pentru scrutinul din martie 2024, dupa ce Comisia Electorala Centrala…

- Patru producatori ruși de oua au fost acuzați ca s-au ințeles pentru fixarea prețurilor, au anunțat vineri, 15 decembrie, autoritațile, la doar o zi dupa ce președintele Vladimir Putin a fost nevoit sa iși ceara scuze la televiziune pentru creșterea costurilor acestui produs de baza, scrie The Moscow…