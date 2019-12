Stiri pe aceeasi tema

- Burj al-Khalifa, cea mai inalta cladire din lume, aflata in Dubai, a fost iluminata in tricolor, duminica, de Ziua Nationala a Romaniei. Consulatul General al Romaniei la Dubai a postat, duminica, un film in care cea mai inalta cladire din lume, Burj al-Khalifa apare iluminata in rosu, galben si albastru,…

