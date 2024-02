Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 51 de ani s-a prezentat de urgența la spitalul Militar din capitala pentru ca se simțea rau. La triaj insa, medicii au constatat ca avea ploșnițe in haine, in bagaj, dar și pe documentele medicale cu care venise. Ploșnițe la IKEA: insectele se ascund in lemn și se inmulțesc rapid. Ce magazin…

- Cu siguranța v-ați intrebat vreodata care este cea mai inalta cladire din Romania! Ei bine, multe persoane cred ca Catedrala Mantuirii Neamului este cea mai inalta din țara, insa lucrurile stau diferit. Locul fruntaș este ocupat de o alta cladire. Iata care este aceasta! Care este cea mai inalta cladire…

- Un cetațean strain, de 35 de ani, care a furat un seif cu aproape 20.000 de lei din restaurantul in care lucrase și fusese concediat, a fost reținut sambata, pe aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa paraseasca Romania.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri, pentru B1 TV, de ce a respins mai multe solicitari de proteste ale fermierilor și transportatorilor in București și de ce a acceptat-o, intr-un final, pe una dintre ele, aceasta fiind semnata de doi avocați…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentru Romania pana la sfarșitul saptamanii curente și au anunțat o perioada de ninsoare abundenta in București. Incepand cu seara zilei de vineri, 19 ianuarie, cerul va fi acoperit de nori in Capitala. Ploaia inițiala se va transforma in ninsoare in cursul nopții…

- Mijlocașul Dani Iglesias, 28 de ani, traiește din vara 2022 la București, decarul lui Dinamo, apreciind viața din Capitala, mai ales ca este alaturi de soție și de fiul lor. Ibericul a povestit pentru GSP.ro detaliile care-i plac in Romania și de ce evita sa iasa in centrul orașului.

- Cu o medie neta de 5.000 de lei pe luna, angajații din Capitala au cele mai mari salarii din Romania, in timp ce in Caraș-Severin sunt cele mai mici. Cel mai bine platiți, in 2023, au fost IT-iștii, iar cele mai mici salarii s-au inregistrat in sectorul de beauty, noteaza Mediafax.In 2023, Romania a…

- Amira Hamed, tanara care nu a mai putut sa mearga dupa ce a fost operata de 11 ori de medicul Gheorghe Burnei, a caștigat in prima instanța procesul intentat acestuia, la șapte ani dupa ce Casa Jurnalistului a publicat primul episod al dezvaluirilor. Medicul și spitalul Marie Curie au fost condamnați…