Stiri pe aceeasi tema

- Valea Fluturilor, cunoscuta și sub numele de Valea Petaloudes, se afla in vestul insulei grecești Rodos, la aproximativ 25 de kilometri distanța de cel mai mare oraș al insulei. Așa cum sugereaza și numele, Valea Fluturilor este un canion in munți,...

- O adolescenta in varsta de 16 ani a murit dupa ce a mancat din comanda pe care a facut-o la un restaurant, in Grecia. Unele voci susțin ca fata a decedat din cauza unui ingredient periculos din preparat. Alții spun ca, de fapt, crizele de epilepsie ar fi reprezentat cauza stingerii din viața. O fata…

- ”Iunie 2023 a inregistrat un record istoric al numarului de pasageri pe zborurile charter operate de pe Aeroportul International Timisoara. Cresterea a fost de 37%, fata de cea mai buna luna iunie de pana acum, din toate timpurile. In primele 6 luni din 2023, cresterea pe cursele charter a fost de 16,8…

- A inceput sezonul vacanțelor, iar mulți romani aleg sa calatoreasca cu mașina in țari apropiate precum Grecia. Acest lucru vine la pachet cu o mulțime de beneficii, insa și riscuri. Iata ce trebuie sa știe toți romanii care urmeaza sa plece in Grecia cu mașina și ce reguli trebuie sa respecte.

- Artista simte din nou fiorii unei noi povești de dragoste! Dupa ce a dat cateva indicii fanilor, a venit momentul sa aflam cine este fotbalistul care a cucerit-o pe Alexandra Stan. Cei doi se bucura de liniște și relaxare intr-o vacanța de vis in Grecia. Alexandra Stan, cucerita de un fotbalist celebru…

- Tragedie in apele din Lefkada, Grecia. Un roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in Marea Ionica, sambata, in zona insulei Lefkada din Grecia. Barbatul se afla in concediu impreuna cu soția sa. Din nefericire, cei doi nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare și s-au aventurat…

- Cele mai bune plaje sunt in Grecia. Locurile de relaxare din insorita Elada ocupa locul 2 in clasamentul Blue Flag 2023. Pe langa prețurile accesibile, condițiile de cazare sau zonele de agrement, turiștii sunt interesați și de modul in care arata plajele.

- Cutremur puternic in Grecia, intr-o destinație unde romanii prefera sa mearga in vacanța! Seismul a avut o magnitudine de 5,8 pe scara Richter și a fost inregistrat in estul Cretei, in cursul zilei de azi. Potrivit primelor informații, anumite cladiri și biserici de pe insula au fost afectate.