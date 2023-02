Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști au ajuns in noaptea de duminica spre luni la spital dupa ce un șofer care nu a oprit la semnalele forțelor de ordine a intrat intr-o autospeciala in timpul unei urmariri ca-n filme pe strazile din București. Accidentul grav in care a fost implicata o autospeciala de poliție a avut loc…

- Un politist local din Timisoara a fost ranit la picioare de un sofer care parcase neregulamentar pe o strada din oras, fiind transportat de urgenta la spital. Barbatul a fost identificat ulterior de politistii locali si predat Biroului Rutier Timisoara. Incidentul a avut loc miercuri, la ora 10.30,…

- Directorul ITM București, Danteș Bratu, unul dintre directorii CE Oltenia și un subordonat din ITM Gorj au mers in control la Cariera Jilț Sud, unde a avut loc tragedia de acum doua zile, cu o mașina care nu are asigurarea obligatorie valabila. Poliția s-a autosesizat și face verificari. IPJ Gorj a…

- UPDATE Tanarul din Galati care, vineri noapte, nu a oprit la semnalul politistilor din Buzau, fiind urmarit apoi in trafic, unde a accidentat grav un pieton, a fost retinut. Pietonul si politistul raniti in urma urmaririi sunt internati in stare grava. Potrivit IPJ Buzau, tanarul care nu are permis…

- Un accident grav a avut loc, in noaptea de luni spre marți, in Popești-Leordeni, in apropiere de București. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o pizzerie. Doi oameni au ajuns la spital, iar alți doi au fost raniți ușor. Din primele informații, șoferul mașinii ar fi pierdut…

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj, aflat in misiune, a fost implicat, sambata, intr-un grav accident rutier produs la iesire din municipiul Targu Jiu. Autosanitara a fost lovita, in zona unui sens giratoriu, de un autocamion. Asistenta si ambulantierul sunt raniti, femeia fiind in…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- O mașina de Poliție a fost spulberata intr-un accident, pe un drum național din județul Mehedinți. Cu semnalele acustice și luminoase pornite, agentul a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal cu un autoturism care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe drumul DN6 pe dealul Balota,…