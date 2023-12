Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Ghita, unul din suspectii banuiti ca l-ar fi ucis in bataie pe Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu, a fost adus noaptea trecuta in tara dupa aproape 2 luni de la crima. Cosmin Costinel Zuleam, un alt suspect dintre cei trei, este in continuare de negasit."Dar nu am fost fugit niciunde",…

- Laurențiu Ghița, unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, prins pe 19 noiembrie in Marea Britanie, dupa ce Tribunalul Sibiu a emis mandate de arestare in lipsa, va fi adus la București in noaptea de 29 spre 30 decembrie, au declarat vineri, 22 decembrie, surse…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi, unul in Scoția, iar celalalt in Irlanda de Nord. Doi dintre suspecții din cazul uciderii omului de afaceri Adriane Kreiener, din Sibiu, au fost depistați in afara țarii, respectiv in Irlanda de Nord- Minae…

- Cei trei suspecți in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost dați in urmarire de autoritați, conform site-ului Poliției Romane. Cei trei au primit duminica mandate de arestare preventiva, de la Tribunalul Sibiu, pentru omor calificat și talharie. Cosmin Costinel Zuleam este…

- Instanța a decis sa judece cererea procurorilor de arestare in lipsa a suspectilor in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner in 22 noiembrie. Poliția și Parchet ar fi trebuit sa dovedeasca mai intai ca aceștia nu au fost gasiți la domiciliu. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis…

- Barbatul reținut aseara de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu nu a putut fi reținut. Oamenii legii nu au gasit probe care sa arate ca suspectul din Dolj ar fi avut legatura cu asasinarea lui Adrian Kreiner. Martorul principal l-ar fi indicat greșit. Cu toate acestea, fostul…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…