Stiri pe aceeasi tema

- Un lot comercial de benzi de etanșare pentru antene de telecomunicații, care urmau a fi transportate ilicit, a fost depistat de vameși intr-un microbuz ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova. Cazul a fost inregistrat in Vama Leușeni.

- Descoperirea unor hieroglife ascunse in mormantul lui Tutankhamon susține o teorie conform careia legendara regina egipteana Nefertiti se afla intr-o camera ascunsa adiacenta camerei funerare a fiului sau vitreg, a spus un egiptolog britanic de renume mondial, potrivit The Guardian . Nicholas Reeves,…

- Descoperirea facuta de un tanar de 27 de ani in urma cu o luna a dus la gasirea unei adevarate comori.Pasionat de istorie și posesor al unii detector de metale, barbatul a dat peste 22 de monede antice din argint, intr-o padure din județul Alba, pe care le-a predat, conform legii, reprezentanților administrației…

- Pavel Filatiev, un fost parașutist rus care a luptat in Ucraina, a expus „putregaiul” invaziei intr-un document de 141 de pagini postat pe Vkontakte, echivalentul rusesc al Facebook. Știa care vor fi consecințele. A ințeles ca risca inchisoarea, ca va fi numit tradator și va fi ocolit de foștii sai…

- Howard Carter, arheologul care a descoperit mormantul lui Tutankhamon in 1922, a fost mult timp suspectat de egipteni ca ar fi sustras obiecte de valoare inainte ca acesta sa fie deschis oficial. Dovezile au fost insa greu de gasit. Acum insa, acuzatia ca Howard Carter s-a folosit de bunuri „furate…

- Un tablou al unuia dintre cei mai renumiti artisti brazilieni - Tarsila do Amaral - a fost gasit ascuns sub patul unui presupus escroc care a organizat un jaf de arta de milioane de lire sterline, transmite The Guardian.

- Jurnalista Emilia Șercan face o serie de precizari dupa ce in emisiunea Ancai Alexandrescu de la Realitatea Plus a fost prezentata o așa-zisa investigație prin care s-a dorit demontarea expertizei criminalistice facute de Fundația Qurium din Suedia,„ expertiza care arata doua lucruri importante in legatura…

- Atunci cand Ivana Trump, prima soție a lui Donald Trump, a fost inmormantata luna trecuta langa prima gaura a „Trump National Golf Club” din Bedminster, New Jersey, puțini au banuit imediat ca locația mormantului ei ar putea servi, de asemenea, scopurilor de planificare fiscala ale fostului ei soț,…