- Guess Who, pe numele real Laurențiu Mocanu, a fost depistat de polițiștii din Capitala conducand sub influența substanțe psihoactive. El a fost condus la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, pentru a se stabili exact ce substanțe a consumat. Miercuri, in jurul orei 13.30, polițiști din…

- Un sofer a fost prins de politisti sub influenta substantelor interzise, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-o poarta.Deși aparatul drugtest iesișe negativ, el a recunoscut ca s-a drogat. Incidentul s-a petrecut pe o strada din cartierul Ronat, din Timisoara. Barbatul de 40 de ani a pierdut…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Polițiștii au incalcat, in mod repetat, legile in vigoare, procedurile și regulamentele in cazul tanarului Vlad Pascu care, drogat la volan, a comis tragicul accident de la 2 Mai, in care doi studenți au fost uciși și trei au ajuns la spital. Acestea sunt concluziile verificarilor facute la Poliția…

- Un șofer roman care conducea o mașina plina de migranți s-a aruncat de la volan cand a vazut ca este urmarit de poliție. Scena desprinsa dintr-un film de acțiune s-a petrecut in Ungaria, in apropiere de Szeged și a fost surprinsa de camera de filmat a unei autospeciale de poliție, informeaza site-ul…

- O fetita s-a electrocutat dupa ce a atins un stalp de iluminat public intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Copilul a fost transportat la spital. Politistii au declanșat cercetari in acest caz. Incidentul a avut loc, luni seara, intr-un parc pentru copii de pe strada Tabla Butii din Sectorul 6,…

- Un agent de poliție a fost injurat in ultimul hal și amenințat ca-i va fi omorata familia, iar scena s-a petrecut sub ochii colegilor polițistului, care nu au intervenit. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, in curtea Poliției Calafat. Polițistul a fost agresat verbal și fizic de un barbat…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata,…