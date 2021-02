FOTO Un nou monolit metalic apărut în capitala RD Congo a fost incendiat de localnici Cel mai recent dintr-o serie de monoliti misteriosi care au stârnit imaginatia fanilor sci-fi din întreaga lume a avut parte de un sfârsit incendiar miercuri în Republica Democrata Congo dupa ce a fost incendiat într-un sens giratoriu din capitala, informeaza Reuters.



Structura metalica de aproape patru metri înaltime a aparut pentru prima data în cartierul Bandal din Kinshasa, duminica dimineata.



Miercuri dimineata, o multime de curiosi si-au facut selfie-uri cu monolitul si au dezbatut posibilele sale origini. Locuitorii au distrus structura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

