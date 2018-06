Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist a postat un videoclip pe contul de Instagram in care apare soția lui, Victoria Beckham, pe o banda de alergat. David Beckham nu s-a putut abține sa nu-și filmeze soția in timp ce face mișcare. Fostul fotbalist a filmat razand momentul in care Victoria se afla pe o banda de alergat,…

- Adam Nemec se va desparți de Dinamo la finalul acestui sezon, cand ii expira contractul, iar Gigi Becali l-a dat ca și transferat la FCSB. Lucrurile nu stau, insa, cum a declarat Gigi Becali. Cel puțin așa reiese din postarea facuta, pe contul personal de socializare, de soția atacantului. “Ultimele…

- Fotbalistul croat al echipei Dinamo, Ivan Pesic, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca e important ca formatia sa sa mentina seria victoriilor si sa incerce sa castige cat mai multe partide pana la sfarsitul play-out-ului Ligii I. "Cateodata joc in primul 11, altadata intru…

- Ducesa Catherine de Cambridge a nascut cel de-al treilea copil, un baiat. Sotia printului William al Marii Britanii, a fost internata, luni, in spitalul St Mary's din Londra, pentru a naste cel de-al treilea copil, potrivit sky.com

- U CRAIOVA - ASTRA GIURGIU ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Fotbalistul portughez al formatiei CS Universitatea Craiova, Tiago Ferreira, a declarat ca el si colegii sai trebuie sa profite de atmosfera creata de suporterii proprii, pentru ca adversarilor le este greu sa joace pe noul stadion "Ion…

- Noua ipoteza in cazul morții fotbalistului italian Davide Astori. Capitanul Fiorentinei a murit fulgerator in noaptea de sambata spre duminica, fiind gasit fara suflare in camera de hotel din Udine . Toscanii jucau in Serie A cu Udinese. S-a speculat ca fotbalistul in varsta de 31 de ani ar fi decedat…