FOTO: Un autoturism a luat foc in zona autogarii din Sebeș. Mașina a ars ca o torța Un autoturism a luat foc in aceasta noapte in zona autogarii din Sebeș. Potrivit ISU Alba, Secția de pompierii Sebeș a fost solicitata sa intervina in cursul nopții pentru localizarea și lichidarea unui incendiu in zona autogarii din municipiul Sebeș. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta se manifesta cu ardere generalizata […] Citește FOTO: Un autoturism a luat foc in zona autogarii din Sebeș. Mașina a ars ca o torța in Alba24 .