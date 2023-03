Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles III al Marii Britanii in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gheorghe Dinca, condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru rapirea și uciderea a doua adolescente din Caracal, și-a schimbat religia și s-a botezat in inchisoare. Supranumit „Monstrul din Caracal”, Dinca s-a pocait și a primit noul botez in Penitenciarului de Maxima Siguranța Craiova, acolo unde…

- Uleiul care va fi folosit la incoronarea regelui Charles al III-lea a fost preparat in secret acum 20 de ani, in camera din spate a unei farmacii dintr-un orașel din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica.

- Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii va avea loc peste trei luni, iar Palatul Buckingham a dezvaluit deja noi informații privind marele eveniment, inclusiv programul celor trei zile de festivitati.

- Ocupanții ruși ar putea lansa o lovitura masiva asupra Ucrainei in zilele urmatoare, potrivit unui raport de informații despre aparare postat pe Twitter de Ministerul Apararii al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sambata dimineața, potrivit agentiei Interfax-Ukraine. „Din octombrie,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Recruții ucraineni care se antreneaza pe teritoriul Marii Britanii sunt trimiși inapoi cu echipamente noi care sa-i ajute in prima linie. Pe masura ce se intorc in Ucraina pentru a lupta pentru libertate și pentru a supraviețui, articolele din trusa includ: caști, armuri și saci de dormit, precum și…