FOTO: Tragic accident la Rebrișoara: o mașină a fost lovită de tren. Un bărbat a decedat In urma cu puțin timp a avut loc un tragic accident in localitatea Rebrișoara. Un autoturism a fost lovit de tren. Un barbat care se afla in autoturism a decedat, iar doi copii care il insoțeau sunt in stare grava. UPDATE 1: Autoturismul a fost lovit de locomotiva unui marfar. In urma impactului, mașina a fost impinsa pe șine cateva sute de metri. Circulația feroviara este blocata. Se pare ca victimele ar fi din Rebrișoara. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Rebrișoara. Din primele informații rezulta faptul ca un autoturism a fost… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

