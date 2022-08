Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Partidului „Șor”, Marina Tauber, care a fost plasata in arest preventiv in Penitenciarul 13, a transmis o scrisoare corpului diplomatic, acreditat in Republica Moldova, in care denunța un șir intreg de abuzuri la adresa sa din partea guvernarii PAS. Printre ilegalitațile invocate se numara…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat joi intr-o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria, a declarat ca aceasta conducta este extrem de importanta pentru reteaua de transport catre Europa. "Practic, acest interconector va asigura aprovizionarea…

- Liderul Partidului Comunistilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, susține ca PAS a ales o cale greșita atunci cind a decis sa-și puna oamenii din partid in funcții administrative, in diferite instituții ale statului. „Concursurile acestea pe care ei le petrec de forma toate sint falsificate și…

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova au aplicat masura preventiva sub forma de obligare de a nu parasi țara pe un termen de 60 de zile in privința deputatei Partidului Politic ȘOR, Marina Tauber, banuita de escrocherie și spalare de bani in proporții deosebit de mari in dosarul „frauda bancara”.…

- Fracțiunea parlamentara a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a expediat o scrisoare ambasadorilor a mai multor state, acreditați in Republica Moldova, precum și șefului Delegației Uniunii Europene, in care iși exprima ingrijorarea privind incercarile anumitor forțe externe de a atrage Republica…

- Autoritațile au declarat luni ca documenteaza persoanele care poarta panglica negru-oranj, acestea fiind pasibile de amenda, scriu publicațiile moldovene Ziarul de Garda și Unimedia. Fostul șef de stat, Igor Dodon, vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrincea, deputatul Oleg Reidman,…