- Postul de Politie din localitatea Coltau, judetul Maramures, a fos inundate din cauza ploii torentiale. ”Munca intr-un astfel de mediu poate produce grave consecinte asupra sanatatii”, a transmis Sindicatul Europol, care a precizat ca la fiecare ploaie politistii sunt nevoiti sa gaseasca metode inovative…

- Luni, 21.06.2021 a.c., a doua zi de Rusalii, birourile de relații cu publicul, care gestioneaza reclamațiile, contractele și avizele tehnice precum și casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitațile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș,…

- Moisei Potrivit informațiilor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, oficial azi, 1 iunie, cazuri de COVID confirmate mai avem doar in 25 de UAT-uri din județ, din care 7 orașe și cele doua municipii. Acestea sunt Sacel (4 cazuri), Șișești (5 cazuri), Desești (2…

- O mașina a ajuns in șanț, duminica seara, dupa un eveniment rutier in care a fost implicat și un autotren. Articolul FOTO: Accident pe centura Apahida – Jucu. O mașina in șanț dupa impactul cu un TIR apare prima data in Someșeanul.ro .

- Orașele din Maramureș sunt in acest moment, potrivit statisticilor celor de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, zonele unde gasim cele mai multe cazuri de coronavirus din județ. In Baia Mare avem 62 de cazuri, cele mai multe din județ, in Borșa avem 14 cazuri de coronavirus confirmate…

- Potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, la acest moment avem 34 de localitați care au 0 cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 14 zile. Sunt insa multe localitați in județ unde avem cate un singur caz de COVID, deci incidența este una scazuta.…

- Vremea a fost frumoasa dar racoroasa pentru aceasta perioada. Cerul a fost variabil la senin. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 43 km/h la Ocna Sugatag iar in zona montana inalta de pana la 79 km/h la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre…

- Vremea a fost mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari izolate in cursul zilei de pana la 40 km/h in Baia Mare). Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 10 grade la Ocna Sugatag si 12 grade la Baia Mare, Sighetu Marmatiei.…