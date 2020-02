Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Campeni: Doua persoane ranite dupa o coliziune laterala cu un autoturism parcat pe partea dreapta a carosabilului Un ACCIDENT rutier a avut loc duminica, la Campeni: doua persoane au fost ranite dupa o coliziune laterala cu un autoturism parcat pe partea dreapta a carosabilului.…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 396 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 396 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completa AJOFM JOFM Alba a transmis locurile…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Monumentul Unirii vandalizat de „artiști” necunoscuți. Semne de degradare la nici un an de la terminarea lucrarilor Monumentul Unirii vandalizat de „artiști” necunoscuți. Semne de degradare la nici un an de la terminarea lucrarilor Un cititor al Ziarului Unirea ne-a trimis…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO Știrea ta| Fantana arteziana din Parcul Unirii a inceput sa se degradeze: Placile sunt sparte și incep sa se desprinda de pe monument Fantana arteziana din Parcul Unirii a inceput sa se degradeze: Placile sunt sparte și incep sa se desprinda de pe monument Inaugurata in 2007,…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO Știrea ta| Drifturi și nesimțire intr-o parcare din Alba: Mai multe mașini lovite de pietre dupa ce un șofer teribilist și-a incercat mașina Drifturi și nesimțire intr-o parcare din Alba: Mai multe mașini lovite de pietre dupa ce un șofer teribilist și-a incercat mașina Un cititor…

- Ziarul Unirea FOTO, ȘTIREA TA| Defectele care iți iasa in… ochi: Ajutorul Moșului ramane „orb” și in acest an S-a redeschis Parcul Sarbatorilor de Iarna la Alba Iulia. Un prilej de bucurie atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari. Totuși, unele detalii par sa ne iese in… ochi. Din pacate, cu toate…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 322 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 322 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile…

- Ziarul Unirea FOTO, ȘTIREA TA| Strada Garii din Campeni, plina de mocirla dupa ce apa a ieșit pe strada. Oamenii abia pot traversa drumul Strada Garii din Campeni, plina de mocirla dupa ce apa a ieșit pe strada. Oamenii abia pot traversa drumul Dupa ce s-a lucrat la repararea drumului și muncitorii…