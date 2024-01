FOTO: Soveja. Mai multe terenuri acordate tinerilor care doresc să-și construiască o locuință Primarul comunei Soveja Ionuț Filimon continua sa sprijine tinerii care doresc sa-și construiasca o locuința in localitate. Acesta a anunțat ca la finele saptamanii trecute a semnat contractele de comodat și procesele verbale de predare-primire a terenurilor la Legea 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pana in 35 de ani, pentru construirea unei locuințe. „Am semnat […] Articolul FOTO: Soveja. Mai multe terenuri acordate tinerilor care doresc sa-și construiasca o locuința apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 12 ianuarie, in jurul orei 10.20, prin apel 112, a fost semnalat faptul ca, in localitatea Ramniceni, un barbat cunoscut cu afecțiuni psihice și agresiv s-a baricadat in locuința de circa 5 zile, punandu-și viața in pericol. La fața locului s-a deplasat o patrula de ordine publica din cadrul…

- Proiectul jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua in 2024 cu episodul 16, invitata fiind Lavinia Alessandra Sima, primarul elevilor din Focșani. Eleva in clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Lavinia Alessandra a fost aleasa in funcție, in decembrie…

- Miercuri, 06 decembrie, in jurul orei 05:50, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din satul Rucareni, comuna Soveja. La fața locului s-au deplasat in cel mai scurt timp 1 echipaj de la Punctul de Lucru Soveja cu 1 autospeciala de stingere și 2 echipaje…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, un apel primit la numarul unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in satul Precistanu, comuna Garoafa. In cel mai scurt timp, catre locul indicat, s-au deplasat 3 echipaje cu 2 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon: Focul lui Sumedru este una dintre cele mai vechi tradiții romanești, marcheaza inceputul anului pastoral și are loc inaintea sarbatorii de Sfantul Dumitru. Copiii de la Școala Gimnaziala „Simion Mehedinți” Soveja au recitat poezii și au jucat hora in jurul focului.…