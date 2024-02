Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor ( CJPC ) Maramureș a desfașuret o acțiune de control privind respectarea prevederilor legale in domeniul protecției consumatorului la operatorul economic Selgros Cash & Carry SRL, cu punct de lucru in localitatea Baia Mare. OPC Maramureș a anunțat…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a amendat Selgros cu 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei, in urma unui control, in care au fost identificate mai multe nereguli. Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei și au dispus oprirea…

- Amenzi in valoare de 60.000 de lei au fost aplicate de comisarii de la Protecția Consumatorului Bistrița-Nasaud, in urma unui control efectuat la supermarketul Selgros din municipiu. Totodata, produse in valoare de 4.000 lei au fost oprite de la comercializare. Comisariatul Județean pentru Protecția…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a efectuat verificari la Pensiunea restaurant Genesa Dumbravița, fiind vorba de un control operativ. In urma verificarilor au fost descoperite numeroase probleme. Acestea se refera la practici comerciale incorecte; produse alimentare cu data durabilitații…

- Potrivit datelor oferite de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor din Salaj (CJPC Salaj), la acțiunea de control efectuat la inceput de an la Zalau Value Center, comisarii au descoperit mai multe deficiențe și nereguli: condiții de igiena necorespunzatoare, produse cu data limita de…

- La inceputul lunii noiembrie Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a derulat la nivel național, inclusiv in județul Maramureș, o serie de controale la magazinele Penny și Auchan din toata țara. La nivel național, printre neregulile depistate, se numara folosirea unor vitrine frigorifice…

- Lucrurile au inceput sa se miste destul de mult in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, implicit in cadrul CJPC Dolj. Asa ca hipermarketurile craiovene au fost in vizorul comisarilor, care au dat chiar si 60 de amenzi unui singur magazin, de la inceputul acestui an. Niciun hipermarket…

- Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat Orange Romania amenzi contraventionale de 150.000 lei si au propus incetarea practicii comerciale inselatoare, in urma verificarilor de fond la operatorul economic. „Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…