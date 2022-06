Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea pentru Democrație Directa, organizație non-guvernamentala cu sediul in Timișoara, declanșeaza, astazi 14 iunie 2022, procedurile legale pentru schimbarea Constituției Romaniei, prin constituirea Comitetului de inițiativa necesar, conform legii, și prin asumarea de catre acesta a proiectului…

- Un conducator auto a murit, duminica dimineata, 22 mai, dupa ce a intrat in coliziune cu un autocamion, pe autostrada A1, in zona localitatii Ortisoara.Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca un barbat de 42 de ani conducea un autoturism pe A1 dinspre Arad spre Timisoara, iar in zona localitatii…

- Un șofer a murit in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1 Deva – Nadlac, in zona localitații Murani, județul Timiș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 510, in zona localitații Murani, județul Timiș,…

- Un autoturism s-a rasturnat pe autostrada A6, care face legatura intre șoseaua de centura a Lugojului și autostrada A1. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, dupa ce șoferul a pierdut controlul autoturismului, care a lovit parapetul și apoi s-a rasturnat. Șoferul autoturismului,…

- La Maternitatea Odobescu și la Maternitatea Bega din Timisoara se acorda servicii medicale gratuite de screening prenatal in cadrul unui proiect cu fonduri europene. Este vorba despre „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelența in screening prenatal in Regiunea de Vest” (judetele…

- Doua bombe de aviatie, fiecare cantarind 50 de kilograme, au fost descoperite pe santierul centurii de sud a municipiului Timisoara. Pompierii au intervenit cu o autospeciala noua, preluand cele doua elemente de munitie pe care urmeaza sa le distruga, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Fosta gimnasta Larisa Iordache, retrasa din activitate in luna decembrie a anului trecut, a obtinut prima medalie in calitate de antrenoare, Anastasia Stancu, eleva sa de doar 9 ani, castigand titlul la individual compus la Campionatele Nationale rezervate junioarelor II si III de la Ploiesti. „Cand…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 24 martie, de la ora 19.00, la un nou concert simfonic. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, artiștii piteșteni, dirijorul Iulian Rusu și solista serii, clarinetista Ioana Tomescu vor interpreta Concertul pentru clarinet și orchestra in La…