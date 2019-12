Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. Astfel ca atat in centrul nou, cat și in parcul central au fost montați doi brazi imenși care vor impodobiți cu luminițe. Iata mesajul Primariei pe pagina de socializare: “Ne apropiem cu pași repezi de sarbatorile de iarna, iar brazii plini de lumințe…

- Ansamblul ,,Dor Teiușan” va avea costume populare noi și va beneficia și de sistem de sonorizare și material de promovare, prin contribuția Grupului de Acțiune Locala ,,Pe Mureș și pe Tarnave”. ”In urma demararii unui proiect important de catre Primaria orașului Teiuș cu aceasta organizație, Ansamblul…

- VACANȚA CRACIUN 2019. Elevii vor avea vacanta de Craciun in perioada 21 decembrie 2019 – 11 ianuarie 2019, conform structurii anului scolar anuntate de Ministerul Educatiei (MEN). Mai este aproximativ o luna pana cand va incepe vacanța de Craciun a elevilor. In anul scolar 2019-2020, copiii au parte…

- Locuitorii orașelor din județul Alba se pot bucura in aceasta perioada de muzica de fanfara intr-o serie de concerte susținute de Fanfara „Augustin Bena”. Urmatoarele evenimente vor fi in Baia de Arieș și Aiud. Stagiunea de concerte a fanfarei județului Alba a inceput 13 octombrie la Blaj și a continuat…

- Autoritațile din Blaj se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Primaria va investi anul acesta peste 800.000 de lei pentru achiziția de noi elemente de iluminat festiv și pentru montarea respectiv demontarea celor existente. Printre elementele decorative noi se numara doi brazi de Craciun, din metal,…

- Zile libere in 2020. Romanii vor avea 15 zile libere in anul 2020, sarbatori legale, dintre care 11 vor pica in timpul zilelor lucratoare. Astfel, primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța…

- Un politist din Alba a fost prins la volan fara asigurare la masina. Oprit de un coleg, politistul a refuzat sa predea numerele de inmatriculare ale masinii. Imaginile filmate in timpul controlului au fost postate pe Facebook. Un politist din localitatea Baia de Aries, judetul Alba, a fost…

- Trei persoane au fost ranite in accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.15, pe DN75, langa Baia de Arieș. Potrivit ISU Alba, o mașina s-a rasturnat pe malul raului Arieș, in dreptul localitații Muncelu. Din primele date, in autoturism se aflau trei persoane, iar una…