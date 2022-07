FOTO. Rușii au invadat Ucraina cu hărți din 1969. Granița dintre Rusia și Ucraina era desenată cu pixul Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului de pușcași motorizați din Brigada 138, […] The post FOTO. Rușii au invadat Ucraina cu harți din 1969. Granița dintre Rusia și Ucraina era desenata cu pixul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

