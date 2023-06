(foto) Rostislav Covali, vicecampion european la Lupte greco-romane, Under 20: Alte rezultate distinse a sportivilor moldoveni

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a inregistrat performanțe notorii la Campionatul European de Lupte pentru tineri de pina la 20 de ani, desfașurat la Santiago de Compostela, Spania. Alexandru Solovei a reușit sa aduca glorie țarii noastre, cucerind medalia de aur la competiția de lupte greco-romane. Vitalie Eriomenco…

- Intrecerile Campionatului European Under 20 la lupte se desfasoara in aceasta perioada in Spania, la Santiago de Compostela. Din lotul Romaniei fac parte si trei sportivi de la CSM Constanta. Astfel, la feminin vor concura Georgiana Antuca, la categoria 50 kg, si Patricia Iurascu, la categoria 53 kg,…

- Component al lotului national de lupte greco romane Under 15 al Romaniei, Albert Deacu este pregatit la CS Navodari de Ionut Jidovu si Giorgios Papazou. Un reprezentant al Clubului Sportiv Navodari, luptatorul Albert Deacu, va avea o participare internationala, in perioada 29 mai 9 iunie, cand este…

- Alin Alexuc - locul 5 la CE de greco-romane. Mihai Mihut lupta pentru bronz.Alin Alexuc a pierdut meciul pentru medalia de bronz si s-a clasat pe locul 5 la Campionatul European de la Zagreb, la categoria 130 kilograme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sportivii lotului national de haltere al Republicii Moldova continua sa obțina locuri de frunte la Campionatul European de Haltere, ediția 2023, rezervat seniorilor. Evenimentul se desfașoara in perioada 16-23 aprilie, la Erevan, Armenia, informeaza Ministerul Educației și Cercetarii.

- Lotul National de Sambo al Republicii Moldova a obținut șase medalii la Campionatul European de Sambo (U-20), care s-a desfasurat in Israel, informeaza Ministerul Educației și Cercetarii al Republicii Moldova.

- Circa 280 de luptatori din toata țara participa la Campionatul Republicii Moldova la lupte libere, lupte feminine și lupte greco-romane, la categoria Under 17 și Under 20. Competiția se desfașoara in perioada 12 – 13 aprilie cu scopul de a selecta sportivii care ne vor reprezenta țara la campionatele…