Dupa sase ani de lucrari de renovare, se redeschide Casa Universitarilor. Anuntul a fost facut de Tudorel Toader, rectorul UAIC pe pagina lui de Facebook. "Pregatim momentul inaugurarii CUI ! In septembrie 2016, incepeam demersurile pentru consolidarea si restaurarea Casei Universitarilor/CUI, moment in care m-am deplasat la sediul CNI - Compania Nationala de Investitii. In iunie 2022, pregatim invitatiile pentru momentul de inaugurare, redam comunitatii academice, Iasului in general, ceea ce CUI a reprezentat pentru multele generatii de profesori si de absolventi", a scris rectorul care a atasat…