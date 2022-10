FOTO. Primul convoi cu tehnică militară franceză a intrat în România Primul convoi cu tehnica militara franceza a intrat in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac din judetul Arad, duminica, putin inainte de miezul noptii, anunta Ministerul Apararii. Convoiul compus din blindate usoare de infanterie și blindate grele de infanterie au fost intampinate de colonelul francez Alexandre de Feligonde, din partea Grupului de […] The post FOTO. Primul convoi cu tehnica militara franceza a intrat in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua convoaie cu tehnica militara franceza au intrat, duminica seara, in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac din judetul Arad.Primul convoi a fost compus din blindate usoare de infanterie, iar al doilea din blindate grele de infanterie, precizeaza Ministerul Apararii Nationale, intr-o…

- Primele convoaie cu tehnica militara franceza pentru Grupul de lupta NATO a ajuns, duminica, in Romania. Acestea a intrat in țara pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac din judetul Arad. Convoiul cu transportatoare blindate a intrat in tara duminica seara, pe la vama Nadlac și este destinat Grupului…

- Convoaiele cu tehnica militara franceza au intrat in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac din judetul Arad, in seara de 23 octombrie, putin inainte de miezul noptii.Primul convoi a fost compus din blindate usoare de infanterie, iar al doilea din blindate grele de infanterie si au fost…

- Armata franceza a trimis in Romania tancuri și mașini de lupta pentru infanterie. Este primul transport de la invazia rusa in Ucraina. Convoiul militar a intrat in țara duminica seara tarziu, prin vama Nadlac.

- In aceasta seara a intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu. Un al doilea…

- Intrarea in Romania a convoiului de tehnica militara franceza Primul convoi cu tehnica militara franceza, constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO Battle Group Forward Presence BGFP dislocat in Cincu, va intra duminica, 23 octombrie,…

- Primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu, va intra duminica in Romania. Convoiul va intra in tara in jurul orei 21,00, prin punctul de…

- Primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu, va intra duminica in Romania, in jurul orei 21.00, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac,…