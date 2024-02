Ne-am intalnit cu elevii din clasele a XI-a și a XII-a de la Colegiul Național „Unirea” din Municipiul Focșani. Ma bucur ca am reușit sa discutam atat despre proiectele de dezvoltare sustenabile ale Municipiului Focșani pe care le implementam dar am discutat și despre ceea ce iși doresc tinerii noștri de la orașul in care […] Articolul FOTO: Primarul Misaila, intalnire cu elevii Colegiului Național „Unirea” Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .