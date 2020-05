Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi despre accidentul care s-a produs, aseara, pe șoseaua Chișinau-Ungheni, in apropiere de localitatea Tatarești. Potricit ofițerului de presa al IP Strașeni, Silvia Vetcu, in accident au fost implicate mai multe automobile.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Albinelor.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata, constienta si cooperanta.Accidentul…

- Cel puțin 4 persoane au fost ranite in urma unui accident de circulație care s-a produs joi pe o șosea din județul Vrancea. In accident au fost implicate trei autovehicule: un camion, un TIR și un autoturism, iar traficul rutier este complet blocat.Potrivit polițiștilor din Vrancea, accidentul…

- Traficul pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din București a fost reluat, au anunțat polițiștii, dupa ce in zona a avut loc, luni dimineața, un accident in care au fost implicate trei mașini și o motocicleta, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc in jurul orei 9.00, pe…

- Un accident teribil a avut loc la Barlad, zilele trecute, dupa ce șoferul unui BMW, in varsta de 21 de ani, a pierdut controlul autoturismului in urma unei depașiri. Accidentul a fost filmat de camera de bord a șoferului depașit. Din imagini se observa ca, dupa ce depașește, tanarul pierde controlul…

- 5 autoturisme au fost implicate intr-un accident produs pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, astazi, in jurul orei 14. Se pare ca accidentul s-a produs pe fondul nepastrarii distantei regulamentare de mers, astfel ca cinci masini au intrat in coliziune dupa ce una dintre ele a franat.…

- Un tanar care se afla la volanul unei mașini a fost strivit de un TIR pe o șosea din orașul Braila. Accidentul s-a produs pe Drumul European 584, intre localitațile Varsatura și Albina. Șoferul a murit, iar pasagera aflata in mașina a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Aproximativ 200 de autovehicule au fost implicate intr-un accident urias in apropiere de Montreal, in urma carambolului, doi oameni au murit si aproape 70 au fost raniti. Cauza accidentuui a fost vizibilitatea redusa la zero, scrie presa canadiana, arata Mediafax.Accidentul a avut loc in apropiere…