Foto| Presa britanică a celebrat încoronarea regelui Charles al III-lea: 'Fericită şi glorioasă' / 'În sfârşit glorioasa lor încoronare' Majoritatea ziarelor britanice au publicat, duminica, editii speciale pentru a marca ceea ce au descris drept o "glorioasa incoronare". Duminica, a doua zi dupa incoronarea lui Charles al III-lea, primele pagini ale ziarelor britanice au relatat marele eveniment al incoronarii noului monarh britanic si a sotiei sale Camilla, scrie news.ro.

