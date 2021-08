FOTO/ Pompierii români au protejat Mănăstirea Ekklisia Profitis Ilias, din Grecia, amenințată de flăcări Pompierii romani detașați in Grecia continua lupta cu flacarile. Militarii romani au asigurat, in noaptea de luni spre marți, protecția Manastirii Ekklisia Profitis Ilias, amenințata de incendiile izbucnite in zona. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, pe parcursul zilei de luni, misiunile pompierilor militari romani, din zona Vilia, au constat in limitarea propagarii flacarilor, […] The post FOTO/ Pompierii romani au protejat Manastirea Ekklisia Profitis Ilias, din Grecia, amenințata de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

