FOTO: Pieton accidentat grav, aflat în comă Un tanar de 24 de ani care se pare ca traversa neregulamentar a fost luat in plin de masina in viteza si a suferit un traumatism cranio-cerebral extrem de sever, fiind in coma de gradul al IV-lea, intubat si ventilat mecanic, cu sangerari din urechea stanga, traumatism toraco-abdominal, fractura si luxatie la nivelul umarului stang. Acesta a fost transferat de urgenta la Spitalul „Sf. Spiridon" pentru tratament de specialitate. Un alt barbat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Initial, a fost solicitata interventia elicopterului SMURD, insa, in cele din urma, copilul a fost transportat cu o ambulanta la Spitalul de Copii „Sf. Maria". La momentul preluarii de echipajul medical copilul prezenta traumatism cranio-cerebral si traumatism toracic, fiind constient si stabil hemodinamic.…

- Un barbat din Targu-Jiu a ajuns aseara la spital dupa ce a fost lovit de o masina chiar daca mergea regulamentar, pe marginea drumului. S-a intamplat aseara in cartierul Iezureni, cand o soferita din Targu-Jiu s-a pierdut atunci cand nu a mai p...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Ploiesti – Brasov, in localitatea Lipanesti(km. 96+800 de metri), soferul unui autoturism a accidentat grav un pieton care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc special amenajat.…

- Un pieton a fost grav accidentat de un autoturism pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov, in localitatea Lipanesti km.96 800 de metri , soferul unui autoturism a accidentat grav un…

- Un pieton a fost accidetnat mortal in noaptea de 29 august, in jurul orei 02.30, pe DN2A, dupa ce un tanar, aflat la volanul unei masini, nu a reusit sa-l evite.Conform IPJ Ialomita, tragedia s-a petrecut in afara localitatii Urziceni.

- Dr. Ana Maria Singeap, Institutul de Gastroenterologie, Spitalul „Sf. Spiridon" Iasi: "Anticorpii anti- H. pylori nu semnifica obligatoriu infectie actuala, prezenta. Ei apar in urma contactului organismului cu bacteria si raman prezenti (pozitivi) ulterior, permanent, inclusiv dupa tratament eficient…

- Un pieton a fost accidentat mortal de un autoturism care se deplasa din direcția Craiova catre Filiasi pe DN6. Un barbat de 33 de ani, din Drobeta Turnu Severin, circula pe DN 6, din direcția Craiova catre Filiași si la km 241, in zona localitații Ișalnița a accidentat un pieton(barbat). Din pacate…

- Situatii de a dreptul incredibile au loc pe litoralul romanesc.Una dintre ele a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 03.00, la Costinesti.Acolo, potrivit uni apelant care a sunat la ISU Dobrogea Constanta, prin telefonul de urgenta, a fost inregistrat un accident cel putin bizar.Acesta cerea ajutorul…