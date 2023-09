Stiri pe aceeasi tema

- Pericol de explozie la o stație GPL din cartierul Vitan-Barzesti din Bucuresti. Statia a fost inchisa in urma cu trei zile, in urma unui control al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR). Alarma a fost data prin apel al 112 care…

- Un apel la serviciul de urgența 112 a anunțat scurgeri de gaze la o stație GPL din zona Vitan-Barzesti, din Sectorul 3, București. UPDATE: S-a montat un robinet de siguranța peste robinetul inițial. In acest moment nu se mai simte miros de gaze. Știre inițiala Miros puternic de gaz in București, in…

- A fost primita primita o sesizare de la ISUBIF cu privire la faptul ca in zona b-dul Energeticienilor nr. 88, sector 3, la o stație GPL au loc scapari de gaz de la un robinet, motiv pentru care se va evacua populația pe o raza de 100 m, pana la remedierea situație. Se actioneaza cu perdea de apa asupra…

- Stația GPL de la Crevedia a funcționat timp de trei ani ilegal. Cea care trebuia sa o verifice este Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte. A avut alte preocupari și acum este anchetata de DIICOT. Pentru delapidare. In 2022, cand cisternele erau incarcate la Crevedia fara ca vreo instituție…

- Dosarele au ca obiect savarșirea de catre funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in legatura cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia.Unul dintre dosare i-ar viza pe angajații ISU care au facut controlul…

- Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, anunta ca a cerut Corpului de Control sa verifice la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) daca au existat instalatii autorizate de distributie GPL la locul exploziilor din Crevedia, iar din…

- UPDATE 13:40 Surse Realitatea Plus - Parchetul Militar București s-a sesizat aseara din oficiu/ dos legat de modul de intervenție al pompierilor la CrevediaUPDATE 13:20Ministrul Economiei a trimis control sa verifice la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor…

- Donațiile catre mama ei, din 2022, reprezinta un mare moment de inspirație pentru Ioana Timofte, in condițiile in care, la nici un an, a fost pusa sub acuzare pentru mai multe fapte de corupție, intr-un dosar cu un prejudiciu de doua milioane de euro. Faptele ar fi fost comise de Ioana Timofte in calitate…