- Un carambol cu 12 mașini implicate a avut loc, luni dimineața, pe DN 15, in județul Mureș. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 15 (E60) Targu Mureș-Luduș, in zona localitații Sanpaul, județul Mureș. Conform primelor date, o persoana a fost ranita, fiind evaluata…

- Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A1, sensul de mers catre Pitești. Șase persoane sunt ranite, printre victime fiind și doi copii. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs la km. 59+100 de metri, in zona localitații Uliești, din județul Dambovița. Circulația…

- O persoana a murit, iar patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc, miercuri dimineața, pe DN 22 Constanța – Tulcea, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 22 Constanța – Tulcea, intre localitațile Tariverde și…

- Patru persoane au fost ranite grav, luni dupa-amiaza, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal pe DN17, intre localitațile sucevene Stroiești și Ilișești. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 17 Suceava – Gura Humorului, la ieșirea din localitatea Stroiești. In…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, miercuri, pe DN 1A Mogoșoaia–Ploiești, in care au fost implicate doua camioane si un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs in zona localitații Lucianca, din județul Dambovița. O persoana este…

- Circulația este intrerupta total pe sensul catre Pitești și pe a doua banda pe celalalt sens, din cauza fumului degajat in urma unui incendiu care a izbucnit, luni, la un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, incendiu s-a produs la nivelului unui autotren, aflat pe banda de urgența,…

- Spectacol jenant dat de o șoferița prinsa bauta la volan. S-a enervat ca a fost oprita in trafic pentru ca a baut “doar o bere” și s-a adresat polițistului cu “Bai, tampitule!”. Filmarea a fost postata pe pagina de facebook de Sindicatul Europol. Șoferița nervoasa a fost opita de echipajul de poliție…

- Un microbuz cu pasageri a luat foc in mers. Incidentul a avut loc joi dimineața, in apropierea localitații Popești-Leordeni, in județul Ilfov. Incidentul a avut loc pe DN4, pe sensul de intrare in Capitala, in apropierea localitații Popești-Leordeni, din județul Ilfov. Potrivit Centrului Infotrafic…