- Lili Sandu este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta este in luna a cincea de sarcina și iși etaleaza burtica de graviduța de cate ori are ocazia, fiind tare mandra de ea.

- De aproape o luna, actrița MichaelaProsan a intrerupt filmarile la serialul „Sacrificiul” (Antena 1) și s-a izolatin casa. Chiar daca se bucura de mai mult timp liber, actriței ii lipseștefamilia, dar și colegii pe care ii vedea zilnic. Pentru a trece de aceastastare tanara privește cu nostalgie la…

- Ioana Blaj s-a conformat condițiilor de izolare la domiciliu impuse de autoritați pentru a preintampina raspandirea virusului Covid-19. Inca de cand s-au suspendat filmarile pentru serialul "Sacrificiul" difuzat la Antena 1, actrița s-a adaptat noului stil de viața desfașurat in incinta casei.Ca toți…

- Madalina Bellariu, protagonista celui de-al doilea sezon al serialului Sacrificiul, ce va avea premiera pe 12 si 13 februarie la Antena 1 a ales sa iși petreaca zilele libere de la filmari in Tanzania, in safari, pentru a observa animalele salbatice indeaproape, dar și pentru a descoperi…

- Oana Carmaciu, protagonista din ''Sacrificiul'', traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa. Indragita actrita va deveni mama peste doar doua luni, iar implinirea este una fara egal.

- Michaela Prosan, una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe din Romania, protagonista in serialul Sacrificiul, ce va debuta cu un nou sezon pe 12 și 13 februarie, la Antena 1, face un apel disperat catre admiratorii sai, prin intermediul rețelelor de socializare.