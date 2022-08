Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din București a cazut cand a vrut a sara un gard de protecție instalat la un protest. Nu se știe de ce a vrut sa il sara, ce a vrut sa demonstreze, pentru ca gardul nu era prins și se vede ca ar fi putut sa il dea la o parte. Imaginile au […] The post A „picat” la proba sarituri gard appeared…

- Zeci de percheziții au loc, marti, in noua judete si in Bucuresti, intr-un dosar in care un barbat din Alba este acuzat ca falsifica permise de conducere, asigurari RCA si certificate COVID, pana in prezent fiind identificate 63 de persoane care au beneficiat de serviciile sale. ”Astazi, 12 iulie, politistii…

- Absolventii institutiilor de invatamant din București, in varsta de minimum 16 ani, pot solicita o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, indiferent daca au promovat sau nu examenul de Bacalaureat. Indemnizația reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor…

- Incepand cu data de 1 iulie, cei care circula cu autobuzul in București și in județul Ilfov vor avea voie sa calatoreasca impreuna cu animalele de companie. Decizia a fost luata la cererea președintelui Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfovul spune DA animalelor de companie in autobuze”,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare nowcasting Cod Roșu de furtuna pentru București, valabila pana la ora 18.30. Potrivit meterologilor, indeosebi in jumatatea de est a municipiului, vor fi ploi torențiale ce vor acumula 35 l/mp, iar in ultima jumatate de ora (17.15…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe coduri galben și portocaliu de ploi, grindina și vijelii in aproape toata țara, pana luni dimineața. Și pentru București s-a emis o prognoza speciala, de vreme instabila, valabila de sambata la pranz pana luni dimineața. Potrivit specialiștilor,…

- O femeie care avea rudele ingropate intr-un loc de veci din cimitirul Bellu a descoperit ca mormantul, crucea și gardul au disparut, iar osemintele au fost scoase și depozitate intr-un loc de care familia nu știe. Dupa 50 de ani, o femeie din București care avea un loc de veci in cimitirul Bellu unde…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat, sambata, la Predeal, ca se asteapta ca din toamna sa creasca numarul de infectari cu SARS-CoV-2 si ca pandemia se va incheia cu o convietuire cu virusul, fara ca acesta sa dispara.…