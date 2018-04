Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Daminuța, unul dintre cei mai rasfațați jucatori de fotbal de la noi din țara, divorțeaza la doar patru luni de cand a spus un ”Da” hotarat in fața ofițerului starii civile. Decizia vine dupa ce, recent, cei doi soți s-ar fi certat crancen. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta,…

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a marturisit ca nunta sa impreuna cu Alina Binder este programata pentru luna septembrie a acestui an si va avea loc in Romania, din dorinta ambilor miri.

- Dr Alban vine in Romania, special pentru nunta cantarețului Admiral C4C, stabilit in Romania, in urma cu cațiva ani, dupa ce s-a indragostit de romanca Anamaria. Cei doi au impreuna un baiețel.

- Dr Alban vine in Romania, special pentru nunta cantarețului Admiral C4C, stabilit in Romania, in urma cu cațiva ani, dupa ce s-a indragostit de romanca Anamaria. Cei doi au impreuna un baiețel.

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- Cuplul, a carei popularitate este in crestere nu doar in tara, ci si peste hotare, a aparut in presa franceza cu un interviu exclusiv. Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina, au stabilit data nuntii pentru luna septembrie. Dupa cununia civila, care a avut loc in luna octombrie 2017 in Anglia, slujba…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…