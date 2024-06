INCEDNIU in Arieșeni. Pompierii intervin pentru stingerea focului pornit la un camion INCEDNIU in Arieșeni. Pompierii intervin pentru stingerea focului pornit la un camion Pompierii din Arieșeni intervin la stingerea unui incendiu pornit la un camion, in jurul orei 19:40, 4 iunie, pe raza localitații. Sectia de pompieri intervin in cooperare cu SVSU Arieșeni pentru localizarea și stingerea unui incendiu in loc. Arieseni. Din informațiile preliminare ar […] INCEDNIU in Arieșeni. Pompierii intervin pentru stingerea focului pornit la un camion