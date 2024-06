Cristian Moș: „Ca primar, nu ești boierul orașului, ești angajatul fiecărui cetățean” Cristian Moș, fost președinte al USR Timiș, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre diferențele dintre campania electorala facuta sub „umbrela” unui partid și cea prin care trece acum, in calitate de candidat independent la Primaria Timișoara. „E mult mai greu sa duci o campanie ca independent, mult mai greu decat atunci cand ești susținut de […] Articolul Cristian Moș: „Ca primar, nu ești boierul orașului, ești angajatul fiecarui cetațean” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

