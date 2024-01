Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credincioși clujeni au participat la slujba de Boboteaza, urmata de Sfințirea cea Mare a apei, la Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca.Slujba a inceput la ora 10.00, iar soborul condus de Inaltpreasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, a sfințit apa, care la final a fost distribuita enoriașilor. Anul…

- Sarbatoarea de Boboteaza reprezinta botezul Mantuitorului Iisus Hristos in raul Iordan de catre Sfantul Ioan Botezatorul.Mai mult decat atat, sarbatoarea de Boboteaza este, simbolic si o sarbatoare a purificarii naturii de fortele raului, prin stropirea cu apa sfintita.De Boboteaza, preotii sfintesc…

- Suporterii alb-violeti au organizat sambata seara 16 decembrie, Marsul Eroilor, un omagiu pe care il aduc in fiecare an eroilor s-au jertfit pentru libertate la Timișoara, in urma cu 34 de ani. Scandarile participanților la marș au fost bruiate de un spectacol de muzica populara organizat de primarie…

- Am avut o dimineața libera și dintr-o eroare regretabila am intrat in Catedrala Mitropolitana din Timișoara. O mare greșeala! Am vrut sa intreb ceva o calugarița care vindea lumanari. Nu am apucat sa spun: Nu va suparați, vreau sa... ca mi-a raspuns sec: Va rog sa vorbiți mai incet! Am ieșit rapid din…

- La Iași s-a inregistrat un nou record de pelerini. Un numar extrem de mare de credincioși a fost raportat in ultimele ore. Mai exact, peste 320.000 de pelerini s-au inchinat pana duminica la pranz la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in timp ce la rand se afla…

- Peste 100.000 de pelerini s-au inchinat, pana miercuri seara, la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva depuse in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, in timp ce la rand asteapta aproximativ 3.000 de persoane, potrivit news.ro.Afluxul de pelerini a crescut pe parcursul zilei…

- Aproape 55.000 de pelerini s-au inchinat, pana luni la pranz, la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva depuse in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, la rand asteptand alte cateva sute de persoane, potrivit news.ro.Autoritatile sustin ca vremea rece a determinat ca afluxul de pelerini sa…

- Zeci de mii de credincioși se afla in pelerinaj la Iași, pentru Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 45.000 de oameni au trecut deja prin fata baldachinului de la Catedrala Mitropolitana si s-au rugat la racla cu moastele Sfintei. Luni dimineața, alte cateva sute continua sa stea la…