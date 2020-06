Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Serghei, cunoscut preot ortodox din Rusia caruia i s-a interzis sa predice datorita parerilor sale privind coronavirusul, a asediat o manastire de maicuțe. Un site rusesc citat de The Moscow Times scrie ca preotul a trimis peste maicuțe luptatori cazari. Parintele Serghei a gonit-o pe maica…

- Rusia a raportat miercuri alte 8.404 cazuri noi de COVID-19, ducand numarul total al bolnavilor din țara la 493.657, informeaza The Moscow Times, potrivit agerpres.ro.In ultimele 24 de ore au murit 216 persoane de COVID-19, iar bilanțul total a atins 6.

- Atacantul rus Pavel Pogrebnyak (36 de ani) este internat in spital cu o dubla pneumonie cauzata de coronavirus. Pavel Pogrebnyak, coleg cu Eric Bicfalvi la Ural, in prima liga din Rusia, a fost confirmat cu noul SARS-CoV-2. Impreuna cu el s-a imbolnavit intreaga familie, soția și cei 3 fii. Maria Pogrebnyak…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Curtea Suprema a Rusiei a decis ca este ilegal sa se discute in public „știri false” cu privire la pandemia Covid-19, in plus de a fi publicate. In fața neincrederii publicului cu privire la rata de infectare relativ scazuta din țara, Rusia a facut difuzarea de false informații privind Covid-19 pasibila…

- Trupele surprinse intr-o filmare la repetiția generala pentru parada care ar fi trebuit sa se desfașoare in Piața Roșie din Moscova pe 9 mai au fost bagate in carantina, dupa ce Putin a anunțat amanarea evenimentelor de Ziua Victoriei.The Moscow Times scrie ca dupa anunțul amanarii paradei, zilele trecute,…

- Rusia a anunțat cea mai mare creștere zilnica a numarului de bolnavi de COVID-19 de pana acum, fiind vorba de 771 de persoane, informeaza The Moscow Times . Astfel, totalul persoanelor infectate cu COVID-19 in Rusia a depașit 3.500 de persoane. Pana acum au fost raportate 30 de victime. In Moscova…