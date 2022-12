Stiri pe aceeasi tema

Tinerii cu varste cuprinse intre 15-29 de ani care nu au urmat o forma de invațamant reprezinta 75% din totalul angajarilor din trimestrul 2 la nivelul Uniunii Europene.

Timișoara a ramas preț de mai multe zile fara caldura in iarna anului 2021. Iar situația nu se anunța a fi mai roz nici in acest an. Intrebat de presa locala daca timișorenii vor avea caldura la iarna, primarul Dominic Fritz anunța ca nu are de unde sa ghiceasca.

Dupa decenii la rand in care a impus politica unui singur copil, China va aplica un sistem de masuri pentru a creste rata natalitatii, in prezent scazuta, au anuntat experti citati miercuri de presa locala si care au insistat pe necesitatea de a schimba opinia tinerilor care cred ca ''nu merita''…

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca tinerii care au implinit 18 ani, dar merg la școala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, pana la varsta de 26 de ani.

Primarul Dominic Fritz a anuntat ca a ajuns in Timisoara, vineri, primul tren cu carbune incarcat in gara din Motru, pe care municipalitatea a inchiriat-o pentru a avea un flux continuu de transporturi de combustibil pentru societatea de termoficare Colterm, aflata in insolventa.

Tinerii care implinesc 18 ani și se afla in grija statului au posibilitatea sa primeasca, daca opteaza pentru ieșirea din sistem, o suma de trei ori mai mare decat cea care le revenea pana acum, adica 7.650 de lei, a anunțat joi ministrul Familiei Gabriela Firea.

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj cu prilejul inceputului de an universitar 2022-2023.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, dupa injuraturile primite de mamele pesediștilor din partea tinerilor liberali, ca liderul TSD a propus ca social-democrații sa raspunda prin a le trimite flori mamelor liderilor TNL.