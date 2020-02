Stiri pe aceeasi tema

- Libertateaa intrat in posesia unui raspuns prin care Primaria Sectorului 3 recunoaștesumele uriașe platite pentru stația de sortare a gunoaielor care nu e avizatapentru funcționare, fiind construita mult prea aproape de casele oamenilor dinCațelu, IlfovNoi dovezi apar in legatura cu stația desortare…

- Compania de Salubritate Campia Turzii SA a fost prinsa ca nu procedeaza corect in privința depozitarii deșeurilor colectate de pe raza orașului. Practic, deși nu au voie, ei depoziteaza gunoaiele in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cadrul intalnirii informale cu privire la ecologizarea zonei limitrofe a comunei Bucovat, in vecinatatea orasului Craiova, ce a avut loc astazi, la Institutia Prefectului Judetului Dolj, s-au stabilit o serie de masuri. Masurile de prevenire a aruncarii gunoaielor de catre persoane fizice si societati…

- Colindatori de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi au poposit astazi la Garda de Mediu. Ei au pastrat astfel traditia pe care au creat-o ca de cativa ani incoace sa impartaseasca semenilor bucuria Nasterii Domnului. Ei au fost intampinati de fostul prefect Carmen Ichim care a apreciat gestul tinerilor…

- In urma cu o luna, in mass media au aparut o serie de informatii despre legaturile dubioase pe care actualul sef al Garzii Nationale de Mediu, Gabriela Dorojan, le-ar avea cu o serie de oameni de afaceri care actioneaza in domeniul tratarii deseurilor periculoase.

- Sapte persoane au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce lucrau intr-o hala a unei ferme de pui din localitatea bihoreana Ciumeghiu, accidentul de munca fiind anchetat de reprezentanti ai DSP, Garda de Mediu, DSVSA si ITM.

- Cateva zone din municipiul Targu Jiu au devenit depozite de gunoi ale unora dintre cetațenii orașului. Este vorba, in special, de zona CET, din partea de sud a municipiului. Aici se arunca frecvent gunoi menajer și resturi provenite din demolari. Poliția Locala Targu Jiu a aplicat, de la inceputul anului…

- Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, cere masuri pentru ca in județul Gorj sa nu se produca situații precum cea de la Harghita, unde un urs a agonizat ore in șir pe o șosea dupa ce a fost lovit de patru mașini. Reprezentantul guvernului in teritoriu a solicitat instituțiilor abilitate de la nivelul județului…