- Reprezentanta Romaniei la Miss Universe va purta la gala din Israel o rochie facuta dupa modelul sumanului Reginei Maria. 10 mii de cristale Swarovski in culorile drapelului Romaniei au fost adaugate pe superba creatie din brocart fin și broderie de lux. Deginerul e un israelian cu origini romanești.…

- Propunerea PSD de reintroducere a voucherelor de vacanța a fost acceptata, sambata, de liberali. Tichetele de vacanța vor fi introduse incepand cu anul 2022. Valoarea tichetelor de vacanța va fi de 1.450 de lei, iar noutatea este ca acestea vor viza in special stațiunile balneo-climaterice și agroturismul.…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Și in Romania, sute de oameni au ieșit in strada,…

- Un banner urias ce afiseaza un mesaj puternic de incurajare a vaccinarii anti-Covid a aparut peste noapte pe Bulevardul Magheru din Bucuresti. „Se sufoca. Ne implora. Regreta” sunt cuvintele afisate pe bannerul din centrul Capitalei, aluzie la pacienții de Covid care au nevoie de oxigen, marea majoritate…

- O echipa medicala și ofițeri specializați in managementul situațiilor de urgența din Danemarca au sosit la București pentru a ajuta Romania in criza sanitara. Potrivit Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), la solicitarea statului roman de acordare de asistența medicala prin Mecanismul European…

- Mai multe asociații de elevi din Romania ii cer ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa nu modifice criteriile de acordare a burselor de merit și sa asigure cuantumuri minime care sa corespunda nevoilor elevilor. Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacau (AEBc), Asociația…