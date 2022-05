Stiri pe aceeasi tema

- Doua magazine Jumbo din Bucuresti au fost amendate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste 100.000 de lei, iar aproximativ 10.000 de produse neconforme au fost retrase de la comercializare. Echipele de control au descoperit ca erau vandute produse periculoase si fara…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca respinge luarea de poziție de astazi a Ambasadei Federației Ruse la București in urma incidentului regretabil care a avut loc de dimineața. MAE califica drept „pripita și complet nepotrivita și inoportuna calificarea…

- UPDATE Biroul Executiv al PNL anunța, vineri, intr-un comunicat de presa, ca a luat la cunoștința de convocarea extraordinara a Consiliului Național pentru duminica, 3 aprilie, de la ora 12.00. Ședința convocata sambata de Florin Cițu ramane fara obiect. „Biroul Executiv al Partidului Național Liberal,…

- Nu exista niciun supravietuitor in urma prabusirii avionului companiei China Eastern Airlines cu 132 de persoane la bord, in sudul Chinei, a informat, marti, presa de stat chineza, citata de agentia DPA. Epava avionului a fost gasita, dar nimeni nu a fost gasit in viata, a anuntat canalul CCTV la aproximativ…

- Un numar de 65 de mari magazine din toata țara au fost controlate, marți, de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) care a descoperit nenumarate nereguli și a aplicat amenzi de 750.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al ANPC, marți au fost verificate 65 de unitați, la…

- Șase magazine Profi din Capitala au fost inchise, marți, in urma controalelor comisarilor de la Protecția Consumatorilor, care au gasit legume și fructe stricate, mancare expirata, dar și spații neigienizate, cu frigidere in care au fost gasite insecte moarte, rugina și resturi alimentare. Autoritatea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, din sectorul 2 si din comuna Popesti Leordeni, iar pentru neregulile constatate in urma controlului a aplicat amenzi contraventionale in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. …

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a trimis firmelor din energie un chestionar pentru a putea centraliza datele din care sa reiasa numarul exact al facturilor gresite. ANPC a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in cadrul unei intalniri pe care conducerea autoritatii…