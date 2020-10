Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, 13 octombrie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brașov nu mai face internari cronice, prin intermediul Unitații de Primiri Urgențe (UPU). Motivul este situația epidemiologica din cadrul unitații și a numarului mic de personal activ. Decizia a fost luata si transmisa in interiorul…

- Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova și candidat al Alianței pentru Prahova pentru un nou mandat la conducerea CJ, solicita Direcției de Sanatate Publica, Ministerului Sanatații și, nu in ultimul rand, Instituției Prefectului Prahova sa gaseasca soluții concrete, cat mai urgent,…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Sanatatii Nelu Tataru, insotiti de presedintele Consiliului Judetean Adrian-Ioan Vestea, primarul George Scripcaru, prefectul Catalin Vasii si secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii, Mihail Vestea, vor vizita spitalul modular construit ca sectie exterioara…

- Profesoara Ada Macovei (43 ani) a mers din propria dorinta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Botosani, dupa ce a inceput sa aiba simptomele specifice infectiei cu SARS-CoV-2.

- Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul spitalului din Bistrița este in plin șantier, lucrarile de modernizare și extindere fiind demarate. La finalul acestora, spațiul in care va funcționa UPU va fi de 1.414 mp, fața de 280 de mp cat era pana acum. Unitatea de Primiri Urgențe face obiectul unui…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate, sincronizarea la Sistemul Energetic National realizandu se in seara zilei de 05.08.2020.Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in data de 20 iunie 2020, in vederea efectuarii…

- Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județen Bistrița se muta, de maine, intr-un depozit. Asta ca sa inceapa lucrarile de modernizare și extindere. Conducerea unitații medicale solicita bistrițenilor ca pana luni sa se prezinte la spital DOAR cu URGENȚE. S-a tot vorbit de modernizare și extinderea…

- Astazi a fost anunțata reinceperea lucrarilor pentru extinderea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești. Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a menționat faptul ca lucrarile pentru extinderea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești au fost…