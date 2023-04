FOTO| Lucrări la infrastructura din Câmpeni: Care este stadiul proiectelor de modernizare FOTO| Lucrari la infrastructura din Campeni: Care este stadiul proiectelor de modernizare FOTO| Lucrari la infrastructura din Campeni: Care este stadiul proiectelor de modernizare Mai multe lucrari la infrastructura orașului Campeni se afla in plina desfașurare. Printre acestea modernizarea strazii Horea, schimbarea conductei de apa de pe ramificațiile stradale din zona Muncel și zidul de sprijin pe strada Dealului. „Am fost astazi pe teren pentru a verifica […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

