- CSA Steaua Bucuresti si-a asigurat titlul de campioana nationala la polo pe apa feminin, joi, dupa ce a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 7-5 (2-1, 1-2, 2-1, 2-1), in prima etapa din turneul al cincilea si ultimul al Campionatului National gazduit de Bazinul Steaua, anunța agerpres.…

- Echipa Clubului Sportiv Școlar Buzau a devenit campioana naționala la minivolei feminin, in urma turneului final disputat la Craiova. Formația antrenata de Alina Balan a caștigat finala impotriva echipei CSV Craiova, cu scorul de 3-2, luandu-și revanșa dupa ce pierduse in cadrul grupelor meciul cu gazdele…

- Echipa Clubului Sportiv Scolar Buzau este noua campioana nationala a minivoleiului feminin! In ultimul act al turneului final de la Craiova, CSS Buzau s-a impus cu 3-2 in fata gazdelor de la CSV Craiova, detinatoarea titlului, fetele pregatite de Alina Balan revenind spectaculos dupa ce au fost conduse…

- Hope Solo (40 ani), dubla campioana olimpica la fotbal feminin cu naționala Statelor Unite ale Americii, a fost internata pentru a urma un program de dezalcoolizare. Fostul portar a pus capat carierei in 2016, insa pana in acel moment și-a trecut in palmares titluri importante. Hope Solo a caștigat…

- Sepsi Sf. Gheorghe este campioana Romaniei la baschet feminin dupa ce a reușit sa se impuna in meciul decisiv contra celor de la UAV Arad, scor 78-60 (45-27). Dupa 2-2 la general, finala a ajuns in meciul decisiv, iar covasnencele și-au adjudecat duelul de pe teren propriu, aducand cel de-al șaselea…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, si echipele CSM Oradea, CSO Voluntari si FC Arges au incheiat pe primele patru locuri sezonul regulat al Ligii Nationale si vor avea avantajul terenului propriu in faza play-off, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei va face parte din grupa C la Campionatul European de handbal feminin din 2022. Aversare sunt campioana olimpica Franța, Olanda și Macedonia de Nord. Turneul final este programat intre 4 și 20 noiembrie 2022, in Slovenia, Macedonia de Nord și MuntenegruGrupa A…

- CSM Volei Alba Blaj a cucerit al saselea sau titlu de campioana nationala la volei feminin, miercuri, dupa ce a invins-o in deplasare pe CS Medgidia cu scorul de 3-1 (20-25, 25-15, 25-14, 25-17), intr-un meci din etapa a patra a fazei play-off Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…