Institutul Inimii de Urgența pentru Boli Cardiovasculare ”Niculae Stancioiu” din Cluj-Napoca anunța ca, incepand de astazi, 12.08.2021,intra in funcțiune Unitatea de Supraveghere si Tratament Avansat al Pacientilor Cardiaci Critici (U.S.T.A.C.C.). Compartimentul a fost organizat in cadrul Secției Clinice Cardiologie I si va asigura asistenta medicala de inalta specialitate pentru pacientii internati in toate sectiile de cardiologie din cadrul institutului. Spațiul de funcționare al U.S.T.A.C.C. este plasat in proximitatea Compartimentului de Primiri Urgențe de Specialitate, a Laboratorului de…